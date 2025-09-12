Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yapılan denetimlerde, evsel atık suların arıtılmadan Çorlu Çayı’na deşarj edildiği belirlendi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, Ergene ilçesinin Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet mahallelerinde artan koku şikâyetleri üzerine inceleme gerçekleştirildi. Denetimlerde, altyapı sorumlusu olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait kanalizasyon ve yağmur suyu hatları kontrol edildi. Yapılan taramalarda, söz konusu mahallelerden kaynaklanan evsel atık suların bir kısmının arıtılmadan, yağmur suyu kanalları üzerinden Çorlu Çayı’na bırakıldığı tespit edildi.

Müdürlük tarafından tespit edilen 3 ayrı noktadan numune alınarak analize gönderildi. Yetkililer, analiz sonuçlarının ardından 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.