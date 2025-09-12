Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Zabıta Haftası dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi. Yılmaz, daha temiz ve güvenilir Şehitkamil için özveriyle çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile buluşarak, özel günlerini kutladı. Yılmaz, zabıta teşkilatının kent yaşamının düzenli, güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti. Yılmaz, zabıtanın yalnızca denetim yapan bir birim olmadığını, aynı zamanda vatandaşla belediye arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirtti.

"Zabıtalarımız kent düzeni için önemli bir görev üstleniyor"

Zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, "Zabıta teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için büyük bir fedakârlıkla görev yapıyor. Halk sağlığının korunmasından çevre düzenine, esnaf denetimlerinden trafik düzenine kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstleniyorlar. Tüm zabıta personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Zabıta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.