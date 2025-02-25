Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut, belediye ekiplerinin sürekli tadilat yapmasına rağmen mahalledeki parkların, umumi lavaboların ve kamuya açık alanların duyarsız kimseler tarafından tahrip edildiğini anlattı.

Eskişehir Erenköy Mahallesi’nde, parklardaki oturma gruplarının tahrip edilmesi, kamu binalarının sprey boyalarla karalandığı görüldü. Belediye ekiplerinin sürekli boya ve tadilat işlemi yapmasına rağmen yeniden tahrip edilen park ve binalar mahalleliyi adeta illallah ettirdi. Bu olayların sürekli yaşanmaya devam etmesi mahalle sakinlerinin ve muhtarın tepki göstermesine sebep oldu.

"Belediyeye söyleyip duvarları boyattığımızda ertesi gün yine sprey boyayla boyanmış oluyor"

Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut, yaşanan vandallık olaylarına karşı çıkarak, vatandaşlardan bu tür davranışlardan kaçınmalarını dile getirdi. Kamu binalarının duvarlarının sprey boyayla boyandığını, sadece kendi döneminde iki kere duvarları belediyeye tekrar boyattıklarını ama bu durumun fayda etmediğini söyleyen Muhtar Karabulut, "Parklardaki masalarımızı ve banklarımızı ters çevirip, yerlerinden söküyorlar. Daha sonra lavaboların ve perşembe pazarının oradaki polis karakolunun duvarlarını sprey boyayla boyuyorlar. Biz belediyeye söyleyip duvarları boyattığımızda ertesi gün yine sprey boyayla boyanmış oluyor. Sürekli bu şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu. Duvarlar benim muhtarlık dönemimde 2 kere boyandı. Ama benden önceki muhtarlarımız da birçok kere aynı durumla karşı karşıya kaldılar" dedi.

"Vatandaşlara emeğe saygısızlık yapmamalarını rica ediyorum"

Vandallığın sadece parklardaki eşyalara ve duvarlara zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların kullanımına sunulan kamuya açık alandaki ürünlerinde kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Karabulut, "Ayrıca Kıbrıs Dostluk Parkı’nın içerisindeki lavabonun olduğu yerde de musluklarımız çalınıp, klozetlerimiz kırıldı. Şu anda da orası kapalı bir şekilde duruyor, kapatmak zorunda kaldık. Vatandaşlara emeğe saygısızlık yapmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.