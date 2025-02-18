Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve karakol ekipleri tarafından market ve mağazalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yapılan kontrollerde, iş yerlerinin önlerindeki geçişleri engelleyen ve Karayolları Kanunu’na aykırı şekilde düzenleme yapan market ve mağazalar tespit edildi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı belirlenen birçok işletmeye cezai işlem uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Ekipler, vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak ve kamuya açık alanların işgalini önlemek amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.