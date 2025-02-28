Merkezi Mersin'de bulunan Erdemlililer Derneği Başkanı Prof.Dr.Selma Erat ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Ak Parti Mersin 6.Olağan İl Kadın Kolları Başkanlığı Kongresinde güven tazeleyerek yeniden Başkan seçilen Fatma Abacı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun temennilerini ileterek başarılarının devemını dilediler.

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı , kendisinin de üyesi olmaktan gurur duyduğu Erdemlililer Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkkür etti.

Erdemlililer Derneği Başkanı Prof.Dr.Selma Erat'ın çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile ziyaret sona erdi.