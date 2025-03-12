Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Okul Sporları kapsamında organize edilen etkinliklerde Merdsin'den iki okul üç farklı kategoride yer aldı.

Mersin'de gerçekleştirilen Özel Sporcular Yıldızlar Futsal Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Mersin'i temsil eden Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. kademe sporcuları Türkiye 3.sü oldu.

Atletizm branşında da 7-8 Nisan tarihlerinde Karaman'da düzenlenecek olan Özel Sporcular Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda da Mersin'i yine Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu 2 ve 3. kademe öğrencileri temsil edecek.

Elde edilen başarı ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , '' Müsabakalara katılan öğrencilerimizi ve bu müsabakalarda görev alan Beden Eğitimi öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca Türkiye 3.'sü olarak göğsümüzü kabartan, bu büyük başarıyı ilimize kazandıran Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulunun başarılı sporcularını ve öğretmenlerini bu güzel başarılarından dolayı kutluyorum '' dedi.