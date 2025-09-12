Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mersin’in Erdemli Belediyesi personeli için tören düzenlendi.

Erdemli Belediyesi Fen İşlerinde uzun yıllardır çalışan ve dün evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Dirken için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Mustafa Kara, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Helallik alınarak dua edilen törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Biz kendinden razıydık, Mevla’m da razı olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Dirken’in cenazesi Türbe Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.