Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan, paranın geçmediği Dost Market’te yeni eğitim-öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere çantadan deftere, kalemden silgiye kadar her türlü kırtasiye malzemesinin dağıtımını başlattı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, 10 yıldır en iyi şekilde örnek ve farklı sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Özellikle çocukların eğitim ihtiyaçlarını ve sağlıklı beslenmelerini karşılamak amacıyla düzenli olarak kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve gıda yardımları ulaştırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hayırlı günler diliyorum, kıymetli hemşehrilerim. Okul sezonunun açılmasıyla birlikte Dost Market’te çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere çanta ve içindeki diğer ekipmanların dağıtımına bugün başladık. Dost Market çatısı altında bulunan tüm hemşehrilerimizin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımızın her türlü kırtasiye ihtiyacı bugün itibarıyla karşılanıyor. Üstelik bu destek sadece okulun açıldığı ilk günle sınırlı değil; bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulduğunda Dost Market’ten aynı şekilde alışveriş yapma imkânı devam edecek. Bütün yavrularımıza başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyorum" diye konuştu.

‘Kocasinan’da çalınmadık kapı, girilmedik gönül yok’

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı ve yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizerek, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Belediyecilik alanında her şey yapılabilir ama bizim amacımız gönüller yapmaktır. Türkiye’de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. Özellikle yeni eğitim-öğretim döneminde ulaşılmadık hiçbir çocuğumuzun kırtasiyesiz ve beslenmesiz kalmaması için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerine ve sağlıklarına destek olmak, geleceğimize yapılan en önemli yatırımdır" şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sağlıyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına olan bir hizmet varsa, ne zaman nerede olunması gerekiyorsa şükür Allah’a onun gayreti içerisindeyiz. ‘Dost Eli’ isimli sosyal yardım kartlarımızla yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Özellikle yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve sağlıklı beslenmelerini karşılamak amacıyla düzenli olarak kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve gıda yardımları ulaştırıyoruz. ‘Dost Eli’ ile Kocasinan’da uzatılmadık el, dokunulmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca, her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri’ye yakışır gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, bu projelerle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.