Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri kapılarını misafir öğrencilere açarak özel öğrencilerin hem dayanışma hem de arkadaşlık duygularını pekiştiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ninengelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlediği Engelsiz Hobi Atölyeleri kapılarını misafir öğrencilere açıyor.

Müzikten dramaya, hikaye anlatımından resime, mutfak sanatlarından okuma yazmaya kadar birçok branşın yer aldığı Engelsiz Hobi Atölyeleri son olarak Adapazarı Çamyolu Ortaokulu’nun özel gereksinimli öğrencilerini misafir etti.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ATÖLYELER

Müzik ve ritim atölyesinde çocuklar, eğitmenler eşliğinde müzik aletlerini keşfederek ritim çalışmaları gerçekleştirdi. Drama ve hikâye anlatımı atölyesinde ise hayal güçlerini kullanarak yaratıcı hikâyeler oluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.Mutfak sanatları atölyesinde keyifli tariflerlelezzetli ikramlar hazırlanırken, resim ve baskı atölyesinde ise renklerin büyülü dünyasında yaratıcı çalışmalar yapıldı.

Engelsiz Hobi Atölyeleri, bu tür etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmayı ve kapsayıcı bir ortam yaratmayı amaçlıyor.