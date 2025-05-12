Batman Tımoklular Dernek Başkanı Ferhat Bayındır, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını olumlu bulduklarını belirterek, bu kararın ülkeye barış ve huzur getirmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bayındır, terör örgütü PKK’nın silah ve fesih kararını Tımoklular Derneği olarak son derece olumlu bulduklarını söyledi. Bu kararın bölgeye, kente ve Türkiye’ye olumlu yansıyacağını, huzur ve barış getireceğine inandıklarını kaydeden Bayındır, kararın içinin doldurulması gerektiğine dikkat çekti. Bayındır, "Bundan sonraki süreçte hukuki, siyasi, kültürel, sosyolojik ve yasal düzenlemelerin yapılması şart. Bu süreçte binlerce insan hayatını kaybetti. Ekonomik olarak milyarlarca dolarlık zarar oluştu. Dolayısıyla bu kararın çok önemli ve olumlu olduğunu düşünüyoruz. Biz Tımoklular Derneği olarak aile içi barışa önem veriyoruz. Bu kararın, sadece aile içi değil, toplumsal ve ülke çapındaki barışa da katkı sunacağına inanıyoruz. Bu nedenle kararı olumlu karşılıyoruz" dedi.