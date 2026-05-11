Düzce'de Engelliler Haftası, düzenlenen kortej yürüyüşü ve törenlerle başladı. Yapılan konuşmalarda özel bireylerin yaşadığı sıkıntılar dile getirilerek farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin önemi vurgulandı.

Mayıs ayının ikinci haftası özel bireylerin hayatının farkındalığına dikkat çekmek kutlanan Engelliler Haftası Cedidiye Meydanından Anıtpark'a kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe özel eğitim kurumlarının öğrenci ve öğretmenleri, özel bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kortej, belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yapılırken katılımcılar Anıtpark meydanına kadar ellerinde haftanın önemini belirten pankartlar taşıyarak yürüdüler.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, 'Her birimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan bu özel ve güzel insanlarımızın önüne bizden kaynaklı engellerin kaldırılması için hepimize düşen sorumlulukların olduğunun farkına varmalıyız' dedi.

Konuşmaların ardından özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerden kurulu olan halk oyunları ve folklor ekipleri gösterilerini sergiledi.