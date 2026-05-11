Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Özlü mesajında engellerin ortadan kaldırılması için iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.

Her yıl engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve özellikle erişilebilir bir sosyal yaşam inşası için farkındalık oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, bu yıl da Düzce'de birbirinden farklı etkinliklerle dolu dolu geçecek. Engellilerin sosyal yaşamda farkındalığının artırılması konularında önem taşıyan özel gün vesilesi ile Faruk Özlü de bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: 'Toplum olarak dayanışmanın, empati kurmanın ve birlikte güçlü olmanın en önemli göstergelerinden biri, engelli vatandaşlarımıza yaklaşımımızdır. Bu vesileyle, Engelliler Haftası'nın sadece bir farkındalık dönemi değil; aynı zamanda kalıcı çözümler üretme sorumluluğumuzu hatırlatan önemli bir zaman dilimi olduğuna inanıyorum. İfade etmek gerekir ki; biz belediyeciliği sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı görmüyor; insan odaklı, erişilebilir ve kapsayıcı bir şehir inşa etme anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda şehrimizde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde 'erişilebilirlik' ilkesini temel alıyoruz. Kaldırımlarımızı, parklarımızı, sosyal yaşam alanlarımızı engelli bireylerimizin rahatlıkla kullanabileceği şekilde yeniden düzenliyor; kamu binalarımızda erişim standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, özel bireylerimizin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak adına rehabilitasyon destekleri, eğitim programları ve kültürel-sportif etkinlikler düzenliyoruz. Ailelerimizin yükünü hafifletmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim için en az fiziksel düzenlemeler kadar önemlidir. Ancak biliyoruz ki asıl dönüşüm, gönüllerde başlar. Fiziksel engelleri kaldırmak kadar, en önemli mesele zihinlerdeki engelleri ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir Düzce inşasında el birliği ile hareket etmektir. Sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Kusursuz Kafe, engellerin birlikte aşılmasına en güzel örnek olarak karşımızda dururken orada çalışan ve kendi hayatlarını kuran birbirinden kıymetli kardeşlerimi takdir ve tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, özellikle Kusursuz Kafe'de çalışan değerli personelimiz başta olmak üzere tüm engelli kardeşlerimizin ve kıymetli ailelerinin Engelliler Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor; daha erişilebilir, daha adil ve daha duyarlı bir şehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum.'