DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen kazada dereye düşen minibüsün şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Yığılca ilçesi Çukurören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lütfi Tekir (65) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Lütfi Tekir'in cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.