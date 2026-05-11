Kayseri'de hakkında hırsızlık suçundan 70 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında hırsızlık suçundan 70 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. (31) isimli kadın yakalandı. Yakalanan kadın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA