DÜZCE(İHA) - Düzce'de bir haftada 24 bin kişi sorgulanırken, aranan 61 şahıs gözaltına alındı, 27 kişi de tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekiplerce 4-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılan uygulamada 24 binden fazla sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 61 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 tabanca, 3 şarjör, 6 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi.