Yalova Mehmet Akif Ortaokulu, Denizli'de düzenlenen 2026 Türkiye Okul Sporları Final Yarışmaları'nda dördüncülük elde etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen okul takımları farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Yalova'yı temsil eden okullar ise Türkiye dereceleri ile dikkat çekti. Küçük kızlar kategorisinde mücadele eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye dördüncülüğünü küçükler genel kategoride de Türkiye beşinciliğini kazandı. Genç Kızlarda ilimizi temsil eden Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi organizasyonu yedincilikle noktaladı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Spor Müdürü Serap An, Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak, İl Temsilcisi İsmail Sarı, Turnuva Başhakemi FA Mahsun Bakır'ın başlama hamlesin yaptığı turnuvada 140 okul takımı ve 758 sporcu ter döktü.

Pamukkale Satranç Salonunda yapılan müsabakalarda küçük Kızlar kategorisinde ter döken Melek Nisa Kuru, Nil Bilge Alsançoğlu, Ayşe Duru Bozkurt ve Defne Beyaz'ün oluşturduğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkiye dördüncülüğü ile madalya kazanmayı başardı. Furkan Poyraz Bottan, Ömer Alp Koyunoğlu, Arda Cesur, Gökay Deniz Akgül ve Mustafa Metehan Turan'dan oluşan Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu Küçükler Genel Kategoride Türkiye beşinciliğini kazandı. Genç Kızlarda ilimizi temsil eden Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi'nden Eylül Atın, Ecrin Avcı, Funda Karaalioğlu, Melek Yılmaz ve Ceylin Coşkun bu kategoride Türkiye yedinciliğini aldı.