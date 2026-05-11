Darende'de düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Alican Bozkurt, Hıdırellez'in bolluk, bereket ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Darende Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği programına ilçe protokolü, vatandaşlar, gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Hıdırellez'in Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi. Hıdırellez'in sadece bir mevsim geçişi olmadığını ifade eden Bozkurt, 'Hıdırellez; umutların yeniden yeşerdiği, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik beraberliğin güç kazandığı özel bir kültür mirasıdır. Anadolu'nun dört bir yanında yüzyıllardır yaşatılan bu güzel gelenek insanlarımızı aynı sofrada, aynı duada ve aynı gönülde buluşturmaktadır' dedi.

Darende'nin tarihi ve kültürel değerleriyle bu mirası yaşatan önemli şehirlerden biri olduğunu kaydeden Bozkurt, düzenlenen etkinliklerle geleneklerin gelecek nesillere aktarılacağını belirtti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve personele teşekkür eden Bozkurt, 'Bizler Darende Belediyesi olarak kültürüne sahip çıkan, geçmişini unutmayan ve geleceğini güçlü inşa eden bir Darende için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki geleneklerini yaşatan toplumlar, yarınlara daha güçlü yürür' diye konuştu.

Program, çeşitli etkinlikler ve vatandaşların katılımıyla devam etti.