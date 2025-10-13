Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden engelli bireyler, AFAD Deprem Simülasyon Merkezi ve Ankara’daki kültürel etkinliklerde afet bilinci ve farkındalık eğitimi aldı.

Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle yürütülen "FarkıMda mısın?" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlik, engelli bireyleri afetlere karşı bilinçlendirirken aynı zamanda toplumsal yaşamın her alanında aktif rol almalarını amaçladı.

Şuhut’tan 70 kişilik kafileyle yola çıkan katılımcılar arasında engelli bireyler, refakatçılar, AFAD gönüllüleri, mahalle muhtarları, AFAD Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü ve Gönüllü Koordinatörü Uğur Çetinkaya, Kent ve İnsan Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Şerife Aksoy Ünal ile belediye personelleri yer aldı.

Programın ilk durağı AFAD Deprem Simülasyon Merkezi oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde katılımcılar deprem anını simülasyon ortamında deneyimleyerek önceki eğitimlerde öğrendikleri bilgileri pekiştirdi.

Günün devamında katılımcılar Kurtuluş Savaşı Müzesi (1. TBMM)’ni ziyaret ederek Cumhuriyet tarihine ilişkin önemli bilgiler edindi.

Günün sonunda katılımcılara Şuhut’un coğrafi işaretli lezzeti olan meşhur keşkeği ikram edildi.