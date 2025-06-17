Dedeağaç Belediye Başkan Yardımcısı Giannis Naitidis, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’i ziyaret ederek iki komşu kent arasında dostluk ve iş birliği mesajları verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan’ın Dedeağaç (Alexandroupoli) Belediye Başkan Yardımcısı Giannis Naitidis ve beraberindeki heyet, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’i makamında ziyaret etti.

Sınır ötesi dostluğu pekiştiren bu buluşmada, iki komşu kentin yerel yöneticileri, kültürel bağları güçlendirme ve iş birliğini artırma konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, taraflar yerel hediyeler ve plaketler takdim etti.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dedeağaç’tan gelen dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Giannis Naitidis’e bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyorum. Ortak tarihsel bağlarımızı dostlukla geleceğe taşımaya kararlıyız” dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.