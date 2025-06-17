TÜRSAK’ın düzenlediği 21. Çocuk Filmleri Festivali, 21-25 Haziran 2025 tarihlerinde Samsun’da çocukları sinema ve yaratıcı atölyelerle buluşturuyor.SAMSUN (İGFA) - Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali’nin 21’incisi, 21-25 Haziran 2025 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği etkinlik, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Piazza AVM Paribu Cineverse sinemalarında minik sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, çocukları erken yaşta sinemayla tanıştırmayı, film izleme alışkanlığı kazandırmayı ve görsel sanatlara ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Beş gün boyunca sürecek etkinlikte, çocuklara özel seçilmiş filmlerin yanı sıra yönetmenlik, yazarlık, kukla oynatımı, oyunculuk, drama ve sinema temalı atölyeler düzenlenecek. Bu atölyeler, çocukların hayal gücünü destekleyerek sanatsal becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.

RENKLİ FİLM SEÇKİSİ

Festivalde, “Cesur Panda: Görevimiz Afrika”, “Meraklı Kedinin 10 Yaşamı”, “Kardeş Takımı 2”, “Dedektif Sun ve Ekibi”, “Yumurtalar Firarda: Buz Macerası”, “Cesur Yaga ve Sihirli Dünya”, “Ozi: Doğanın Koruyucusu”, “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Cesur İtfaiyeci”, “Ejderham ve Ben”, “Benim Tatlı Diş Perim” ve “Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu” gibi eğlenceli ve ilham verici filmler gösterilecek. Her yaştan çocuğa hitap eden bu yapımlar, eğlendirirken düşündüren hikayeleriyle festivalin öne çıkan unsurları olacak.