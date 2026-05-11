Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından fuarda açılan stant üniversitelilerden yoğun ilgi gördü.

Trakya bölgesinin enerji altyapısını modern teknolojilerle yöneten TREDAŞ, Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Trakya Kariyer Fuarı'na katılarak genç yetenekler ve profesyonellerle bir araya geldi. Fuarda kurduğu stantta dijitalleşme vizyonunu ve akıllı şebeke yönetimi projelerini katılımcılarla paylaşan şirket, interaktif deneyim alanlarıyla da dikkat çekti.

İSG Müdürlüğü tarafından oluşturulan VR gözlük deneyim alanında öğrenciler, iş süreçlerini sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca öğrenciler, enerji sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından inceleme imkanı elde etti.

Fuarda İnsan ve Kültür Müdürlüğü ekipleri tarafından şirketin kariyer süreçleri, staj imkanları ve işe alım imkanları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, TREDAŞ'ın çalışma kültürü ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında Kurumsal İletişim Müdürlüğü ekipleri de şirketin sosyal sorumluluk projeleri ve kurum kültürü hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Bölgenin önemli istihdam sağlayıcılarından biri olan TREDAŞ'ın, gençlerin enerjisini kurumsal deneyimle buluşturarak sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.