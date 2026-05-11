Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce Çerkezköy Kent Park'ta Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programı, anneler ve çocukların katılımıyla birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Anneler Günü kapsamında Çerkezköy Kent Park'ta düzenlenen kahvaltı programında şehit anneleri, özel ihtiyaç sahibi çocukların anneleri ile çok sayıda anne ve çocukla bir araya geldi. Anneler Günü'nün anlamına uygun şekilde gerçekleştirilen programda birlik, dayanışma ve sevgi duyguları ön plana çıktı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte anneler bir araya gelerek keyifli vakit geçirirken, katılımcılara çiçek takdim edildi. Çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu etkinliğe renk kattı.

Program kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de alanı ziyaret ederek annelerle tek tek sohbet etti, günlerini kutladı ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafları da çekildi.

Kahvaltı programının ardından anne ve çocuklara yönelik boyama, oyun ve çeşitli el becerisi atölyeleri düzenlendi. Geleneksel çocuk oyunlarının da yer aldığı etkinliklerde çocuklar eğlenceli anlar yaşarken aileler de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte sahne alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ise seslendirdiği eserlerle programa müzik ziyafeti kattı. Vatandaşlar, Anneler Günü'nü müzik eşliğinde coşku içinde kutladı.

Gün boyu süren etkinliklerin sonunda katılımcılar, kendileri için hazırlanan programdan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.