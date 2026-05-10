Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü ve Çocuk Şenliği dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hem bilgilendirme yaptı hem de çeşitli hediyeler dağıttı.

Tekirdağ'da sahil alanında kurulan bilgilendirme çadırında vatandaşlarla buluşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun farklı kesimlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Etkinliğe Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yunus Timleri ile Terörle Mücadele Şube ekipleri katıldı.

Kurulan stantlarda özellikle çocuklar ve ailelere yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen 'UYUMA' ve 'NARVAS' projeleri hakkında vatandaşlara bilgi verirken, trafik ekipleri de güvenli sürüş ve trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polis ekipleri ise vatandaşların güvenlik konularındaki sorularını yanıtladı.

Polis ekipleri tarafından çocuklara balon, kalem ve anahtarlık gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar polislerle hatıra fotoğrafı çektirirken, anneler de yapılan etkinlikten dolayı emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumla iç içe olmayı sürdüreceklerini ve benzer bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.