Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Reşadiye Mahallesi bağlantılı sokağından Muhittin Mahallesi tarafına geçiş yapan A.S. idaresindeki otomobil ile Şinasi Kurşun Caddesi'nde yokuş aşağı Cumhuriyet Parkı istikametine sol şeritten seyreden A.A.'nın kullandığı motosiklet yoğun trafiğin aktığı caddede çarpıştı.
Çarpışma sonrası devrilen motosikletin sürücüsü A.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
