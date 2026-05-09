Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen ve sosyal medya üzerinden 998 milyon liralık vurgunun ortaya çıkarıldığı dev siber dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 9'a yükselirken, firari 3 yabancı uyruklu şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göynük ilçesinde 2 vatandaşın mağdur edilmesi üzerine başlatılan 'bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' soruşturması derinleşerek sürüyor. Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Hakkari, Mardin ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasının ardından, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

6 kişi daha cezaevine gönderildi

Sosyal medya üzerinden vatandaşları ağlarına düşürerek 998 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerden 9'unun daha jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Alınan son kararlarla birlikte dev siber operasyonda tutuklu sayısı 9'a ulaşmış oldu.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli aranıyor

Öte yandan, yürütülen titiz soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu 3 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde söz konusu 3 şüphelinin yurt dışında oldukları belirlenirken, firari şahıslara yönelik hukuki sürecin ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.