Kocaeli'de uyuşturucu kullanmak için evde bir araya geldiği iddia edilen grupta bulunan E.A, fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak'ta bulunan evde toplanan bir grup, iddiaya göre beraber uyuşturucu kullanmaya başladı. Aralarında bulunan E.A, uyuşturucunun etkisi ile fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde E.A'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun polislere bildirilmesi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından E.A, hastane morguna kaldırıldı.

