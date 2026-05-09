Batman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Batman-Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü mevkiinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
