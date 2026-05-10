Tekirdağ'da düzenlenen 3. Tekirdağ Uluslararası Kakava Hıdırellez Şenliği kapsamında gerçekleştirilen konser programı öncesinde, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla önemli bir bilgilendirme çalışması yapıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) ve UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) projeleri vatandaşlara tanıtıldı.

Ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici UYUMA mobil uygulamasının nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağı da uygulamalı olarak anlatıldı. Vatandaşların uyuşturucu ile ilgili şüpheli durumları hızlı ve güvenli şekilde güvenlik güçlerine bildirebilmeleri için geliştirilen uygulamanın aktif kullanılması gerektiği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, NARVAS projesi ile uyuşturucu suçlarına ilişkin verilerin analiz edildiğini ve elde edilen bilgiler doğrultusunda daha etkin mücadele yürütüldüğünü belirtti. Uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla daha güçlü hale geldiğine dikkat çekildi.