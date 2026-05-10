Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ'da sarı-kırmızılı taraftarların sokaklara çıkarak yaptığı kutlama gece yarılarına kadar sürdü.

Ligin bitimine bir hafta kala Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ın başarısı Tekirdağ'da da büyük bir sevinçle karşılandı. Şampiyonluk haberinin duyulmasının ardından taraftarlar ellerinde bayraklarla kentin çeşitli noktalarında bir araya geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı. Marşlar söyleyip tezahüratlarda bulunan taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Özellikle sahil hattında yoğunluk oluşurken, kutlamalara katılan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Polis ekipleri ise kutlamaların yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar gece saatlerine kadar devam etti.