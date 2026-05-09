Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, Bakan Yumaklı'ya zeytinyağı üretim süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte Ayvalık'taki zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti.

Zeytin ağacı varlığını 90 milyon adetten 200 milyon adetin üzerine çıkaran, Türkiye'nin 'Zeytinyağının Başkenti' olan Ayvalık'ta, zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, Bakan İbrahim Yumaklı'ya zeytinyağı üretim süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yumaklı, markalaşmanın önemine dikkat çekerek 'Kaliteli üretimimizle markalaşarak dünyadaki yerimizi arttırmamız gerekiyor. Firmalarımız, bakanlığımızın sunduğu desteklerden faydalanabilirler' dedi.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek ise 26 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, 'Markalaşma vizyonumuz doğrultusunda geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de bir mağaza açarak Ayvalık zeytinyağını Uzak Doğu pazarına taşıdık. Bir Ayvalık markası olarak dünyanın bir ucunda zeytinyağımızı tanıtmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.