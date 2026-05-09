Dünyada ilk hibrit motorlu insansız aracı ALKA-KAPLAN HİBRİT, SAHA 2026'da sergilendi. FNSS Yurtiçi İş Geliştirme ve Programlar Direktörü Kerem Kaplan, 'Sürücüsüz, tamamen otonom hareket edebiliyor ve verilen rotayı takip edebiliyor. Bunun dışında istendiğinde insanlı olarak da kullanılabiliyor. Dronları çok kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor. Lazer enerjisiyle dronu deyim yerindeyse yakıyor ve imha ederek yere düşürüyor' dedi.

FNSS tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen zırhlı araçlar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilendi. SAHA'da ALKA-KAPLAN HİBRİT otonom aracı dikkatleri üzerine çekti. ALKA-KAPLAN HİBRİT, sabit ve döner kanatlı mini-mikro İHA'lar, sürü İHA'lar, dolanan mühimmatlar, EYP düzenekleri ve patlamamış mühimmatlara karşı etkin çözüm sunuyor. Sistem, yapay zeka destekli tespit, elektromanyetik karıştırma ile soft kill, lazerle de hard kill kabiliyetlerini bir arada barındırıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA YESS'in, FNSS tarafından geliştirilen ve otonom kabiliyetler eklenen KAPLAN HİBRİT, platformuna entegrasyonu ile ortaya çıkan ALKA-KAPLAN HİBRİT-OTONOM, çözümü yüksek hareket kabiliyeti sessiz sürüş, uzun süreli görev icrası, opsiyonel olarak insanlı, otonom ve yüksek enerji ihtiyacına sahip görev sistemlerini destekleyebilen yapısıyla öne çıkıyor. Hibrit güç grubu sayesinde, ilave bir jeneratör taşımadan hem mobilite hem de görev sistemi ihtiyaçları karşılanabiliyor. Platform, insanlı ya da otonom kullanım seçenekleri, ağ destekli operasyon kabiliyeti, sensör füzyonu, karar destek mekanizmaları ve enerji yönetimini tek bir mimari altında birleştiriyor. Böylece yalnızca bir taşıyıcı platform değil, aynı zamanda algılayan, karar veren ve etki üreten bütünleşik bir muharebe çözümü olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, SAHA 2026'da FNSS ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 27 tane ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

FNSS Yurtiçi İş Geliştirme ve Programlar Direktörü Kerem Kaplan, KAPLAN HİBRİT, 'Daha önce lansmanını yaptığımız, dışa bağımlılığı neredeyse tamamen yok eden, çok yüksek elektrik üretme kabiliyetine sahip olan ve sahada çok yüksek hareket kabiliyetiyle elektrik motorlarıyla sürdüğümüz özel bir aracımız. Bu fuara özel olarak bunun otonom versiyonunu burada beğeniye sunduk. Bu araç şu an artık 'opsiyonel insanlı' dediğimiz konfigürasyonda; yani sürücüsüz, tamamen otonom hareket edebiliyor, verilen rotayı takip edebiliyor. Bunun dışında istendiğinde insanlı olarak da kullanılabiliyor. Aracın üzerinde ilave olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen Alka Lazer Sistemi var. Bu sistemin yüksek bir elektrik gücü ihtiyacı var; bu ihtiyacı da sağlama kabiliyetine sahip platformumuz. Bu platform, gerektiğinde bir sahra hastanesini tamamen besleyecek elektriğe sahip, gerektiğinde lazer silah sistemine enerji sağlayacak kapasiteye sahip. Bu lazer sisteminin şöyle bir önemi var. Düşük maliyetli dronlarla yüksek tahribatlar oluşturulabiliyor. Bunları imha etmek için farklı çözümler var ama bu lazer sistemi neredeyse sıfır maliyetle, elektrik enerjisini kullanarak 'Şahit tipi' diyebileceğimiz dronları çok kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor. Lazer enerjisiyle dronu deyim yerindeyse yakıyor ve imha ederek yere düşürüyor' şeklinde konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 27 tane daha ZAHA aracı teslim edileceğini belirten Kaplan, 'ZAHA bildiğiniz gibi uluslararası medyada da çok fazla yer almış bir aracımız. Son olarak Steadfast tatbikatında görev yaptı; Baltık Denizi'nde, çok düşük sıcaklıklarda, zorlu bir iklimde başarıyla göz doldurdu. Bu aracımızdan 27 taneyi daha önce teslim etmiştik ve Deniz Kuvvetlerimiz memnuniyetle kullanıyordu. Fuar kapsamında bu 27 araca ek olarak yeni bir sözleşme imzaladık. Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığımız bu sözleşme kapsamında üretimlere kısa sürede başlayıp envantere teslim etmeyi hedefliyoruz' dedi.