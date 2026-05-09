Galatasaraylı futbolcusu Yunus Akgün, Antalyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılarla Trendyol Süper Lig'de 100. maçını oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün kariyerinde önemli bir anı yaşadı. Karşılaşmada 11'de görev alan Akgün böylece Galatasaray ile Süper Lig'de 100. maçına çıktı. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu oynadığı 99 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırdı.

Yunus Akgün, ligde ilk kez sarı-kırmızılıların 27 Ağustos 2018 tarihinde Alanyaspor ile oynadığı müsabakada görev aldı. Yunus söz konusu maçta 83. dakikada Henry Onyekuru'nun yerine dahil olmuştu.

Galatasaray'da 2 değişiklik
Okan Buruk göreve geldikten takımda önemli rol alan 25 yaşındaki futbolcu, onun döneminde ligde 84. maçını oynadı.

Kaynak: İHA