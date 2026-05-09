Esenyurt Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, kadınlara yönelik hayata geçirdikleri çalışmaları anlatarak, yeni projelerin müjdesini verdi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Hanımlar Konağı, sosyal tesisler ve kadın matineleriyle Esenyurt'ta kadınların sosyal ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik önemli adımlar atılacağı belirtildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda düzenlenen programa, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, şehit anneleri, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, kursiyerler, kadın gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program boyunca masaları tek tek dolaşan Aksoy, kadınlara menekşe hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı. Etkinlikte kadınlara yönelik hayata geçirilen projelerden bahseden Aksoy, yeni dönem projeleri ile sosyal destek çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

'Annelerimizin hayatını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz'

Konuşmasına annelerin toplumdaki önemine vurgu yaparak başlayan Başkan Vekili Aksoy, anneliğin fedakârlık ve sevginin en güçlü temsili olduğunu söyledi. Güçlü toplumların temelinde güçlü annelerin bulunduğunu belirten Aksoy, kadınlara yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. Aksoy, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif olması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: 'Kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü, daha görünür ve daha etkin olması için çalışıyoruz. Güçlü anneler güçlü yarınların temelidir.'

Kadınlara üretim destekleri sürüyor

Esenyurt Belediyesi Kadın Sanat Merkezi'nde yüzlerce kadının eğitim aldığını belirten Aksoy, seramikten fotoğrafçılığa, müzikten el sanatlarına kadar birçok branşta eğitimlerin sürdüğünü ifade etti. Kadınların ekonomik üretime katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Hanımeli Tasarım ve Üretim Merkezi'nin önemine değinen Aksoy, kursiyerlerin ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak için geleneksel el sanatları fuarları düzenlediklerini söyledi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi müjdesi

Programın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise ilçeye kazandırılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi oldu. Aksoy, kısa süre içerisinde hastanenin açılışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle kadınlarımızın ve annelerimizin yaşam kalitesini artıracak önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi çok yakında ilçemize kazandıracağız.'

Hanımlar Konağı

Kadınların çarşı merkezinde rahatlıkla vakit geçirebileceği sosyal bir alan oluşturacaklarını söyleyen Aksoy, 'Hanımlar Konağı' projesinin detaylarını da paylaştı. Doğan Araslı Bulvarı'nda şahsa kiralanan belediyeye ait bir alanın geri alınarak yerine kadınların dinlenebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği özel bir sosyal tesis yapılacağını belirtti. Aksoy, bu alanın özellikle kadınların günlük hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.

Her çarşamba kadınlar matinesi

Etkinlikte kadınlardan büyük alkış alan bir diğer açıklama ise 'Kadınlar Matinesi' projesi oldu. Aksoy, her çarşamba gündüz saatlerinde canlı müzik eşliğinde kadınlara özel sosyal etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. Mahalle kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aksoy, 'Aynı apartmanda oturup birbirine selam veremeyen insanlar var. Kadınlarımızın yeniden sosyalleşmesini istiyoruz. İlk kadınlar matinesini de 20 Mayıs tarihinde yapacağız' dedi.

'Parklarımızı kadınlar ve çocuklar için yeniden düzenliyoruz'

İlçedeki eski ve kullanılmayan alanların yenilenerek sosyal tesise dönüştürüldüğünü ifade eden Aksoy, parkların ve yaşam alanlarının kadınlar, çocuklar ve emekliler için yeniden düzenlendiğini söyledi. Özel bireyler için de 'Engelsiz Saray' projesinin hayata geçireceklerini belirten Aksoy, nikah sarayı yanında bulunan atıl alanın tamamen revize edilerek erişilebilir bir merkeze dönüştüreceklerini kaydetti.

'Projeleri heyecanla bekliyoruz'

Etkinliğe katılan kursiyerlerden Aysel Kocar, belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Kadın sanatlarının sadece üretilmesi değil satışına destek verilmesi çok önemli. Can Başkan'ın bu konuda daha fazla fuar açacağına inanıyorum.'

'Annelere değer veriyor'

Düzenlenen etkinliklerden memnun olduğunu ifade eden Nur Recepoğlu ise, 'Kadın doğum hastanesi, hanımlar konağı ve sosyal projeler bizi çok mutlu etti. Can Başkan'ın kadınlara ve annelere değer verdiğini hissediyoruz' dedi.

'Yıllardır beklediğimiz projeler hayata geçiyor'

Etkinliğe katılan Yeter Tuncer de özellikle parklar, sosyal alanlar ve çocuk hastanesi projesinin önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Çocuk hastanesi için başka ilçelere gitmek zorunda kalıyorduk. Yakınımızda olması büyük avantaj olacak. Yıllardır beklediğimiz projeler hayata geçiyor.'

Programın sonunda düzenlenen eğlence bölümünde anneler müzik eşliğinde eğlendi. Gün sonunda katılımcılara hediyeler verildi.