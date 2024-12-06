Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yivsiz tüfekleri bulunan vatandaşların ruhsatlarını yenilemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “

Yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri, 31Aralık 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve ruhsat sahipleri hakkında 2521 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği işlem yapılacaktır. Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için 4538 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verili” ifadelerine yer verildi.