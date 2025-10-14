Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ‘Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı’ çerçevesinde Emirdağ Müftülüğünde eğitim çalışması başladı.

Emirdağ Müftüsü Cihan Eker’in önderliğinde din hizmetleri sınıfında görevli hafız personelinin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek, aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla altı ay süreli ‘Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı’ verilmeye başlandı.