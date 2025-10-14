Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ‘Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı’ çerçevesinde Emirdağ Müftülüğünde eğitim çalışması başladı.
Emirdağ Müftüsü Cihan Eker’in önderliğinde din hizmetleri sınıfında görevli hafız personelinin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek, aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla altı ay süreli ‘Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı’ verilmeye başlandı.
Kaynak: İHA