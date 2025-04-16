Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu öğrenci, yönetici ve öğretmenlerine ‘Meslek Seçiminin Önemi, Geleceğin Meslekleri ve Mesleki Yönelim Test Bataryası’ konulu bir seminer verildi.

Afyonkarahisar ‘Çalışma ve İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanları’ tarafından verilen seminerde, ‘Kariyer planlamalarını’ doğru yapabilmeleri için anlaşılır şekilde rehberlik edildi. Okulda verilen semineri; İş ve Meslek Danışmanı Türkan Baygül ve Nihat Yanıkören verdiler.

Öğretmen, yönetici ve öğrenciler, seminerin çok faydalı ve verimli olduğunu ve dikkatlice dinlediklerini’’ söylediler.