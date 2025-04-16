Manavgat Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Manavgat Arama Kurtarma Ekibi (MAK) birinci grubu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği içinde yürütülen kapsamlı saha eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Eğitim programı, afet yönetimi ve arama kurtarma alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Eğitim sürecinde ekip üyeleri; arama-kurtarma teknikleri, enkaz altından canlı kurtarma yöntemleri, acil tahliye planlaması ve ekip içi koordinasyon gibi konularda pratik yapma imkanı buldular. Gerçeğe yakın senaryolar üzerinden yapılan tatbikatlarla ekip üyelerinin kriz anlarında hızlı ve etkin karar alabilme yetileri geliştirildi. Yıkılmış bina enkazları, dar alanlar, engelli geçiş güzergahları gibi zorlu şartlar altında kurtarma çalışmaları uygulandı.