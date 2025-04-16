Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in seçim beyannamesinde sözünü verdiği, halkın sosyalleşebileceği ve mahallenin sorunlarını masaya yatırabileceği "Mahalle Evi" projesinin ilki Feyzullah Mahallesi’nde hayat buldu. Feyzullah Mahalle Evi’nin açılış töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, "Bugün burada sadece bir yapının açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün, Maltepe’nin en temel değerlerinden biri olan dayanışma kültürüne, toplumsal eşitliğe, katılımcı yerel yönetime bir tuğla daha ekliyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi, katılımcı yerel yönetim anlayışını bir adım daha ileri taşıyarak Feyzullah Mahalle Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde düzenlenen törene ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen’in yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Tonguç Çoban, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Havva Gülenç, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, CHP ilçe kadın ve gençlik kolları, Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ziya Ünker, Feyzullah Mahallesi Muhtarı Ayça Bal, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köymen: "Dayanışma kültürüne bir tuğla daha ekliyoruz"

Açılış töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, mahalle evlerinin sadece fiziki birer bina değil, toplumsal dayanışmanın, eşitliğin ve ortak yaşamın merkezleri olduğunu vurguladı. Başkan Köymen konuşmasında, "Bugün burada sadece bir yapının açılışını gerçekleştirmiyoruz. Maltepe’nin en temel değerlerinden biri olan dayanışma kültürüne, toplumsal eşitliğe ve katılımcı yerel yönetime bir tuğla daha ekliyoruz. Mahalle evleri, kent kültürünün gelişmesi için komşularımızın bir araya geleceği, birlikte karar alıp birlikte üreteceği alanlar olacak" dedi.

"Mahalle evimiz çok yönlü bir merkez olacak"

Birlikte yaşayıp birlikte yönetilen Maltepe’nin en önemli adımlarından birini gerçekleştirdiklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Esin Köymen, "Feyzullah Mahalle Evi, fiziki bir binadan çok daha fazlasıdır. Burası; birlikte karar alacağımız, birlikte üreteceğimiz, birlikte güleceğimiz ve kimi zaman birlikte dertleşeceğimiz bir yaşam alanıdır. Mahalle evimizde komşularımız çayını içip sohbet ederken gençlerimiz ve çocuklarımız ders çalışabilecek, ayrıca atölyelerde kadınlar ve dezavantajlı gruplar için eğitimler gerçekleştirilecek. Mahalle evimiz, çok yönlü bir merkez olacak. Çocuklarımız için ücretsiz eğitim ve sanat atölyeleri, kadınlarımız için meslek edindirme kursları, gençlerimiz için ortak üretim alanları, yaş almış komşularımız için sosyalleşme programları burada hayata geçecek" şeklinde konuştu.

Köymen’den iddialara yanıt

Köymen, mahalle evinin açılmasıyla birlikte Üreten Engelliler Merkezi’nin kapatıldığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Söz konusu merkezin aynı yerde, daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam ettiğini ve mahalle eviyle aynı bahçede yer almasının engelli bireylerin sosyalleşmesine verilen önemin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"İmamoğlu’nun tutukluluğu vicdanları sızlatıyor"

Açılışın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapılmasının planlandığını ancak İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle ertelendiğini belirten Köymen, yaşananları "siyasi bir operasyon" olarak değerlendirdi. İmamoğlu’nun tutukluluğunun demokrasiyi zedelediğini vurgulayan Köymen, "Umuyoruz ki en kısa sürede aramızda olacak ve Cumhurbaşkanımız olarak Türkiye’ye hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Yeni projeler yolda

Maltepe’de hizmetlerin artarak süreceğini ifade eden Köymen, Çocuk Tarım Parkı’nın açılışının da önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti. Yeni kreşler, kent lokantası projeleri, kiralık sosyal konut uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Maltepe’nin hak ettiği yere taşınacağını dile getiren Başkan, "Kent hakkı Maltepe halkı içindir ilkesinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Köymen’in konuşması sonrası Feyzullah Mahalle Evi düzenlenen törenle açıldı. Sonrasında Köymen ve beraberindekiler merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.