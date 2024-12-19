Afyon’un Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu öğrencilerine sağlık ve güvenlik bilincini artırmak amacıyla ‘İlkyardım eğitimi’ programı düzenlendi. Eğitimin amacı; öğrencilere acil durumlarla başa çıkma becerileri kazandırarak, toplumda sorumlu bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefledi.

Mithat Paşa Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim programı; Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi eğitmenleri Sema Sarı ve Raziye Karaca tarafından verildi. Öğrencilere temel yaşam destekleri, yara bakımı, bilinç kaybı durumlarında nasıl hareket edileceği gibi konularda pratik bilgiler verilerek ‘Heimlich Manevrası’ uygulaması yaptırıldı. Öğrenciler; interaktif egzersizlerle desteklenen eğitim sayesinde acil durumlarda nasıl etkili ve hızlı müdahalede bulunabileceklerini öğrenerek bu konuda güven duygusu kazandılar.

Okul Yönetimi, ‘’İlkyardım eğitiminin önemi üzerinde durduk. Öğrencilere bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladık. Bu tür programların, toplumda daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine önemli katkılarda bulunacaktır’’ dedi.

Öğrenciler, ‘’İlkyardım eğitimi sayesinde çeşitli bilgiler kazandık. Kendi güvenliklerimiz ve çevrelerindeki insanların güvenliği konusunda daha bilinçli hareket etme fırsatı bulduk. Bu tür eğitim etkinliklerinin devamını dört gözle bekliyoruz’’ dediler.