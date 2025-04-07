Kütahya’nın Emet ilçesinde 10 yaşındaki Elifsu Macır biriktirdiği harçlıklarını Hafızlık Kur’an Kursları için bağışladı.

Minik Elifsu, biriktirdiği 800 TL’yi Kur’an Kursları Dernek Başkanı İsmail Aldemir’e teslim etti. Yaptığı anlamlı bağış için ortaokul 5.’nci sınıf öğrencisi Elifsu Macır’a teşekkür eden İsmail Aldemir, "Yaşı küçük, yüreği büyük yavrumuz Elifsu Macır kardeşimiz büyüklerinin vermiş olduğu harçlıkları biriktirerek Hafızlık Kur’an Kurslarımız için bağışladı. Yaşı küçük olmasına rağmen düşüncesi ve davranışı dünyalar kadar büyük olan yavrumuza tüm çocuklar adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Minik Elifsu’nun makbuzunu teslim eden Aldemir, kendisine kitap seti hediye etti.