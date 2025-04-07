Osmaneli Beşevler İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Bekir Torun’u makamında ziyaret etti.

Büyük bir heyecanla Başkan Torun’a merak ettikleri soruları yönelten minikler, belediye çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Başkan Torun, öğrencilerin samimi ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek onların sorularını içtenlikle yanıtladı ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin sonunda Beşevler İlkokulu öğrencileri, kendi hazırladıkları özel hediyeyi Başkan Torun’a takdim etti. Başkan Torun, bu anlamlı ziyaret ve hediye için öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek duyduğu mutluluğu ifade etti.