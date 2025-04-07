Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Evde Sağlık, YAŞAM ve MUSAB hizmetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, hizmetlerin kapsamının genişletildiğini ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını belirtti.

Bildirici, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi bünyesinde, il genelinde 18 araç ve 18 ekiple hizmet verdiklerini ifade etti. 2021 yılında 24 bin 826 olan evde sağlık ziyareti sayısının 2024’te 41 bin 356’ya ulaştığını, bu artışın yüzde 60’lık bir yükselişi gösterdiğini aktardı. 2024’te 17 bin 131 hastaya 41 bin 356 ziyaret gerçekleştirildiğini, 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında ise sırasıyla 4 bin 406 ve 4 bin 417 ziyaret yapıldığını söyledi.