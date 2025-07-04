Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Emet ve Hisarcık ilçelerinde orman ve ziraat yangınlarıyla mücadele çerçevesinde eğitim programı düzenlendi.

Eğitim çalışmaları, Emet Orman İşletme Şefi Nazmi Gacar ve Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan tarafından organize edildi. Etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar başta olmak üzere her iki ilçenin protokol üyeleri, köy ve mahalle muhtarları yoğun ilgi gösterdi. Programda özellikle hasat döneminde alınması gereken önlemler anlatıldı. Tarım arazilerinden başlayıp ormana sıçrayan yangınlara dikkat çekildi. Anız yakmanın yasak olduğu bir kez daha hatırlatıldı.