Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Muharremşah Köyü’nde meydana gelen olayda yolun kenarına atılan çöpler kilimliği belirsiz şahıs ve şahıslarca yakılması sonucu kısa süreli bir yangın paniği oluşturdu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Muharremşah Köyü’nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde köy muhtarlığına gelen ihbar neticesinde yolun kenarına atılan çöpler kimliği belirsiz şahıs ve şahıslarca ateşe verildi.

Yangının oluşmasının ardından köy muhtarlığı harekete geçti. Orman Genel Müdürlüğü’nden Köy Muhtarlığı’na tahsis edilen tanker ile yangına hemen müdahale edildi. Köy Muhtarı Ercan Karakuğum yangının söndürülmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "Çok değerli Muharremşah köyü halkı bu akşam Kıran dediğimiz yerdeki çöpleri yakılmış. Allah’tan zamanında haber aldıkta müdahale ettik, eğer geç kalınsaydı durum kötü idi. lütfen çöp, ot yakmayalım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan yangının kim veya kimler tarafından çıkarıldığı ise henüz öğrenilemedi.