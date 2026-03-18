Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil, enerji nakil hattı beton direğine çarptı: 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Alihan B.(18) yönetimindeki 41 AGH 498 plakalı otomobil virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcular Sercan A.(14) ve Arda Y. (18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.