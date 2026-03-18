İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği son füze saldırılarında en az 2 kişinin öldüğü ve birçok bölgede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Ramat Gan banliyösünde yaşayan 2 kişinin balistik füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail basını hayatını kaybedenlerin 70'li yaşlarındaki bir çift olduğunu duyururdu. Ayrıca Tel Aviv'in doğusundaki Bnei Brak şehrinde yaşayan 25 yaşında bir kişinin şarapnel parçası nedeniyle elinden yaralanarak Ichilov Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı. İran saldırıları sonucunda birçok bölgede meydana gelen maddi hasar amatör kameralara yansıdı.