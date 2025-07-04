Hatay’da 36 saatlik mücadeleyle kontrol altına alınan orman yangında sahada etkin bir şekilde görev alan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı vatandaşların yardımına koşarak takdir topladı.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü. Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Hatay İl Başkanlığı 70 kişilik ekibiyle sahada görev aldı.

Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner liderliğindeki ekip; yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma sürecinde, alevlerin yayılma riski taşıdığı bölgelerde önleyici müdahale çalışmalarında ve 50 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir ahıra sıçrayan yangını zamanında müdahaleyle kontrol altına alarak olası kayıpların önüne geçerek sahada varlığını hissettirdi.