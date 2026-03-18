Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil kağıt gibi bükülürken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.A. yönetimindeki 01 ADH 991 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U.D. yönetimindeki 38 BH 807 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tramvay girerek, direğe çarptı. Kazada otomobil kağıt gibi bükülürken, otomobilin motor kısmı tramvay yoluna uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.