Kütahya'nın Simav ilçesinde yem bitkileri, hububat ekili alanlar ve bağlarda verim çalışması ile fenolojik gözlemler gerçekleştirildi.

Simav ilçesine bağlı Yeniköy, Hacıhüseyinefendi ve Ahmetli köylerinde, İstatistik Bilgi Sistemi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından bağlar ile yem bitkileri ve hububat ekili alanlarda verim çalışmaları yapılarak fenolojik gözlemler gerçekleştirildi.

Yetkililer, bitkisel üretimin sağlıklı şekilde takip edilmesi ve doğru verilerin elde edilmesi amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.