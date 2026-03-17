Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara destek oldu.

Ramazan ayının başında düzenlenen büyük iftar programında hafızlar, Kur'an kursu öğrencileri, koruyucu aileler, yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi aileler bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı programda kurulan sofralar, dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştirdi. Dernek, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalar kapsamında birçok aileye adak eti ulaştırdı. Ayrıca 110 çocuğun ailesine erzak kartı ve gıda kolisi desteği sağlandı. Bayram sevincini çocuklara yaşatmak isteyen dernek gönüllüleri, miniklere bayramlık kıyafetler hediye etti. Çocuklara kişi başı 400 lira bayram harçlığı verilmesi ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

KÜKAD'ın bu dönemde yürüttüğü en dikkat çeken çalışmalardan biri ise serebral palsi hastası Görkem için başlatılan yardım kampanyası oldu. Küçük Görkem'in tedavisi için gerekli olan 550 bin liralık ameliyat masrafı, hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede toplandı. Görkem'in 26 Mart 2026'da Ankara'da ameliyat olacağı belirtildi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadıklarını belirterek destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Çavdar ayrıca Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın ülkeye ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etti.